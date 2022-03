Riparte a Vallà la stagione dei murales del progetto The Wallà

RIESE PIO X – Si preparano i colori, si definiscono i disegni, si predispongono i cantieri. È tutto pronto ormai per l’inizio della stagione 2022 di “The Wallà”, il progetto di rigenerazione urbana partecipata incentrato sulla street art, avviato maggio 2021 a Vallà di Riese Pio X. Dopo le opere di artisti come Ericailcane, Kraser, Zed1, che hanno cambiato il volto della frazione riesina, sarà l’artista bresciana Vera Bugatti a inaugurare dal 18 marzo la nuova stagione 2022, con la realizzazione di un murale tra via Molino di Ferro e via Ca’ Amata.



Classe 1979, Bugatti è una street artist conosciuta a livello internazionale che dal 2015 ha fatto delle illusioni prospettiche la sua cifra stilistica. Dopo aver percorso tutta Europa, le sue opere hanno varcato i confini del Vecchio Continente, approdando in nazioni come gli Stati Uniti, il Messico, gli Emirati Arabi, l’India. Il progetto The Wallà porta così un’altra importante firma del panorama internazionale della street art nel cuore di Vallà, piccolo centro che punta ad ergersi come capofila di un progetto di ampio respiro.



The Wallà nasce da un’idea del Collettivo BocaVerta, un gruppo di persone attive da molti anni nella vita sociale e culturale della Castellana. Il progetto mira a riportare l’arte e la bellezza al centro del tessuto urbano, facendone delle catalizzatrici di relazioni umane e opportunità, capaci di dare nuova linfa a piccoli centri come Vallà. Si è dunque scelto il linguaggio della street art per il suo carattere contemporaneo e schietto, incisivo e talvolta provocatorio, per contrastare l’impoverimento culturale e relazionale dei nostri tempi.



The Wallà ha già generato i primi frutti, dando vita ad una rete di collaborazioni fra il mondo delle imprese riesino e quello dell’istruzione, rappresentato in primis dall’Istituto di Moda e Design Raffles di Milano che ha inserito il fenomeno The Wallà nel programma di studio del corso di laurea e del master in Design di Prodotto. Una dimostrazione di come arte e creatività possono contribuire alla crescita economica di una comunità.



Oltre al sostegno del Comune di Riese Pio X, The Wallà gode del patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Treviso e collabora con la cooperativa di comunità La Maesa - Borgo Universo di Aielli (L’Aquila), con l’associazione Martondea e con il Gruppo Giovani Vallà.



In copertina: foto di repertorio di Vera Bugatti.