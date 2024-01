Ripara il bagno di una vecchia villetta e fa una scoperta inquietante: sotto il pavimento decine di ossa e una mandibola

Un'ordinaria giornata di lavoro per l'idraulico britannico ha preso una svolta inaspettata quando si è imbattuto in una scoperta inquietante mentre effettuava lavori di riparazione in un cottage inglese risalente a oltre 200 anni. La storia, condivisa su TikTok, ha rapidamente catturato l'attenzione degli utenti, raggiungendo 1,4 milioni di visualizzazioni.



Dopo aver rimosso la toilette e il rivestimento del pavimento, l’idraulico 36enne ha fatto una scoperta davvero terrificante: prima ha scoperto che il sottopavimento era completamente marcio, poi ha trovato 20 ossa, tra cui una mandibola con i denti ancora attaccati.



L’uomo ha condiviso il suo shock su TikTok, ammettendo di essersi inizialmente preoccupato pensando di aver scoperto resti umani. La rivelazione successiva è stata altrettanto sorprendente quanto rassicurante. Le ossa appartenevano a un maiale. L’idraulico ha scoperto che la casa era collegata a un ex allevamento di suini e sembra che le ossa fossero sepolte sotto il pavimento come parte di una pratica comune nel passato per allontanare gli spiriti maligni. "Almeno hai risolto il mistero delle ossa", hanno scherzato i commentatori su TikTok. Un utente ha suggerito ironicamente: "Avresti dovuto chiamare la polizia, avrebbero scavato per te e non avresti dovuto pagarli”.