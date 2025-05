Rinvio a giudizio per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro

VENEZIA -La Procura di Venezia ha chiesto al gip il rinvio a giudizio per il sindaco Luigi Brugnaro e per gli altri 33 indagati coinvolti nell’inchiesta per corruzione denominata Palude, che riguarda il Comune di Venezia. Nella richiesta, i pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini confermano l’impianto accusatorio principale, con l’ipotesi di corruzione a carico di Brugnaro, del direttore generale Morris Cerron, del vicecapo di gabinetto Derek Donadini e dell’ex assessore Renato Boraso.



Le accuse ruotano attorno a presunti accordi illeciti legati a nomine, appalti e favori nell’amministrazione comunale, in particolare riguardo alla controversa vendita dell’area dei Pili e di Palazzo Papadopoli. L’inchiesta ha già portato a un patteggiamento per Boraso e alcuni imprenditori, mentre ora si attende la decisione del gip sulla possibile apertura del processo.