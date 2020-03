Rinviata Fiera4 Passi, la manifestazione equo solidale di Treviso

TREVISO - “In questi giorni di emergenza per il Covid-19 la priorità per tutti deve essere la sicurezza personale e delle nostre comunità. Per questo motivo abbiamo deciso di rinviare Fiera4passi 2020, in programma per il 15-17 maggio. La nuova data, che probabilmente sarà compresa nel periodo settembre e novembre 2020, sarà comunicata al più presto”.



Così Alessandro Franceschini, direttore di Fiera4passi, l’evento nazionale dedicato al commercio equo e solidale e alla sostenibilità, organizzato dalla cooperativa Pace e Sviluppo, annuncia lo slittamento dell’edizione 2020 della kermesse, dopo attente valutazioni di natura sociale, sanitaria e, non ultimo, organizzativa.



Quest’anno il titolo è “No Planet B… Be Planet” e il tema è dedicato ai 17obiettivi di sviluppo sostenibile, concordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agenda 2030.

“In un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, in cui garantire le giuste cure a tutti i malati diventa più difficile ogni giorno, dobbiamo tutti fare la nostra parte per raggiungere questo importante obiettivo: per questo vi invitiamo a rispettare tutte le indicazioni governative per la vostra sicurezza e quella dei vostri cari. Ci rivedremo, ancora più forti, quando questa emergenza sarà terminata” prosegue Franceschini.



Fiera4Passi ritornerà in autunno, per continuare a veicolare i valori e le buone pratiche di sostenibilità e economia di giustizia che da sempre la caratterizzano.