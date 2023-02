VENEZIA - Il cadavere di un 60enne è stato ritrovato oggi in un canale di scolo a Spinea, nel Veneziano. I Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco, propendono al momento, in attesa dell'autopsia, per una morte per cause naturali, probabilmente un malore fatale. L'uomo è stato trovato vestito, a testa in giù, immerso in pochi centimetri di acqua.