Rinvenuti ieri sei cadaveri nelle suite di un hotel di lusso: cianuro nel thè che hanno bevuto

THAILANDIA - Nel cuore di Bangkok, il prestigioso Grand Hyatt Erawan Hotel è stato teatro di un evento tragico che ha sconvolto la città. Sei corpi sono stati trovati senza vita in una suite di lusso, vittime di un avvelenamento da cianuro. La scoperta è avvenuta intorno alle 17 di martedì 16 luglio, quando una cameriera ha trovato i corpi di quattro vietnamiti e due persone con doppia nazionalità vietnamita-americana. Le autorità hanno riferito che il decesso è stato causato da cianuro nascosto nel thè servito durante un incontro nella suite. I cadaveri, rinvenuti circa 24 ore dopo il previsto checkout della camera, non presentavano segni di violenza ma "bava alla bocca", tipico sintomo di avvelenamento.



Le indagini si sono subito concentrate su Sherine Chong, sospettata di aver orchestrato l'omicidio. Chong avrebbe ottenuto ingenti somme di denaro in prestito da due delle vittime, Thi Nguyen Phuong e Hong Pham Thanh, per investimenti rivelatisi truffe. I due, proprietari di un’impresa edile, avevano finanziato la costruzione di un ospedale in Giappone, progetto che si è poi dimostrato fraudolento. Secondo il personale dell’hotel, Chong aveva invitato tutte le vittime nella sua stanza e aveva insistito per preparare personalmente il thè, rifiutando l’aiuto del cameriere.



Gli ospiti erano arrivati tra le 14:05 e le 14:17, e nessun altro era entrato nella suite fino alla macabra scoperta del giorno successivo. La stanza era stata prenotata da persone che avevano originariamente riservato camere differenti nell’hotel, ritrovatesi insieme presumibilmente per discutere questioni finanziarie. Una settima persona, la sorella minore di una delle vittime, era partita per Da Nang la settimana precedente e non è coinvolta nel caso. La polizia di Bangkok continua a indagare sull’accaduto, cercando di fare luce su tutti i dettagli di questa tragica vicenda che ha scosso la comunità internazionale.