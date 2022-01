Rinvenuti i cadaveri di madre e figlia in un appartamento

CHIOGGIA - I cadaveri di due donne, madre e figlia, 89 e 50 anni, sono stati trovati stasera in un appartamento di Chioggia. A dare l'allarme ai vigili del fuoco e alla Polizia sono stati i vicini, preoccupati per non averle viste passare negli ultimi giorni.

Dalle prime informazioni sembra che l'anziana sia morta per cause naturali mentre le indagini sul decesso della figlia non escludono al momento alcuna ipotesi, compreso un gesto autolesionistico.