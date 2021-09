Rinvenuta nel letto del fiume una bomba da mille libbre della seconda guerra mondiale

UDINE - Ordigno di guerra rinvenuto oggi in provincia di Udine.

Una bomba d’aereo di mille libre risalente all’ultimo conflitto mondiale è stata rinvenuta nel greto del Fiume Fella a Malborghetto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per delimitare l’area del ritrovamento.



Sul posto gli artificieri del Genio Guastatori di Udine eseguiranno a breve una ricognizione per procedere poi con il brillamento. Al momento, visto il luogo è stato ritrovato l'ordigno, non c'è pericolo per l'area.