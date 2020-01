La rinunzia di Laura Puppato

TREVISO - Nei giorni scorsi in una chat di democratiche, in cui sono presenti circa 100 iscritte, ci sono stati molti messaggi e chiamate, avendo come centro di interesse: candidare una donna per il Veneto 2020/2025.

La responsabile veneta del gruppo ha chiamato Laura Puppato per chiederle la disponibilità. La medesima richiesta era stata inoltrata anche da altre democratiche, tra le quali Alessia Rotta, Loretta Pasquato, Giulia Zangrando e la stessa Alessandra Moretti…

In maattinata la Puppato ha comunicato ufficialmente di ritirare la disponibilità ed è cominciata una nuova ricerca per la scelta di altre figure.

Questo il commento della Puppato: "Ringrazio le Democratiche del Veneto per aver perorato la mia disponibilità per sfidare i contendenti “maschi”, che il Pd intende proporre alla prossima direzione del 31 Gennaio.

Ringrazio e, come detto fin da subito a tutte loro, declino. Non ho alcuna volontà di fare un’altra competizione interna, fosse anche solo le primarie.

La mia disponibilità ormai remota a valutare di poter correre contro Zaia, partiva da uno spirito di servizio, ma aveva due condizioni essenziali, prive delle quali non vi era più alcun interesse alla competizione:

a) il tempo..cioè subito, già a Ottobre, massimo Novembre.. con 6 mesi davanti, perché molto si deve fare e comunicare, avendo un grande territorio, che va percorso e ascoltato;

b) una richiesta unanime di tutti, comprese civiche e partiti di centro e di sinistra extra Pd.

Inoltre bisognava lasciare libertà ai 5s di scegliere il loro destino, senza corteggiamenti, ma aperti ad un dialogo.

Tutto ciò non è avvenuto e dunque non mi resta che ringraziare, sperando che le candidature femminili, che stanno emergendo in queste ore, ne abbiamo di veramente eccellenti, siano coraggiosamente in campo, per affrontare una dura battaglia, che ha bisogno di idee, storia e spirito femminile".

Questa la conclusione amara: "Dai tempi di Tina Anselmi stiamo aspettando questo momento...".