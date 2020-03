"Rinunciate a visitare le grotte": l'appello del Soccorso Alpino

TREVISO – “Invitiamo tutti i frequentatori delle grotte ad un atto di responsabilità che li porti a rinunciare per quanto possibile alle consuete escursioni almeno finché questa emergenza non sarà terminata”.

L’appello a restare a casa e a non avventurarsi in escursioni in questo momento di grossa difficoltà legata al coronavirus è del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, della Federazione Speleologica Veneta e del Cai.

“Puntiamo semplicemente ad una responsabilizzazione dei gruppi grotte e dei singoli speleologi – viene sottolineato in una nota -. Un invito a meditare sulle criticità già evidenziate a cui si aggiunge la problematica di una possibile richiesta di soccorso in ambiente ipogeo a cui il Cnsas, come partner del servizio Suem 118 regionale, è tenuto a rispondere nei tempi e nei modi stabiliti dalle convenzioni in essere”.

E se ci fosse bisogno di intervenire per venire in aiuto a qualcuno che individualmente ha deciso di non rinunciare all’escursione si potrebbe compromettere ulteriormente una situazione già molto difficile per il sistema sanitario. “Questo potrebbe creare grossi problemi alla struttura sanitaria regionale già messa a dura prova dalla situazione emergenziale attuale che ha ben altre criticità a cui fare fronte – chiude la nota -. Confidiamo quindi in una risposta responsabile di tutto il mondo speleologico. Noi come Cnas, Cai, Fsv ci siamo e siamo qui per fare insieme la nostra parte, convinti che questa emergenza passerà e ci consentirà di ritornare a godere della bellezza delle nostre grotte e dell'emozione di esplorarle”.