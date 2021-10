Rinnovare il Futuro.

Un’esperienza di ascolto e condivisione per guardare al prossimo futuro orientati dalla consapevolezza che un rinnovamento reale è ormai necessario: perché la vita dell’uomo e del tutto di cui siamo parte sia tema prioritario della coscienza personale e collettiva: perché il domani non si limiti a ciò che, prima della pandemia, era dato come auspicabilmente prevedibile.



Da sabato 9 ottobre, ore 15.00 a Domenica 10 ottobre, ore 18.00.

Intervengono:

Ernesto Burgio e Daniela Lucangeli, medicina, psicologia e neuroscienze.

Luigi Bartolomei ed Elena Franco, architettura e fotografia.

Alessandra Cislaghi e Alberto Sartori, filosofia e teologia.

Cristina Falsarella e Antonella Uliana, arte



InUnum ensemble.e Coro Francesco Sandi, musica sacra: chiesa di santa Giustina, Vittorio Veneto, sabato 9 ottobre, ore 21.00.

Per partecipare al convegno è richiesta l’iscrizione, previo contatto mail o telefonico ai seguenti recapiti: Centro Studi Claviere, claviere@alice.it; cell. 340 2122409.