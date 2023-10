Rimprovera una donna che getta rifiuti in strada, sfregiato ambulante

VICENZA - Ambulante minacciato e sfregiato da una donna dopo averla ripresa per aver abbandonato dei rifiuti in centro città. L'aggressione è accaduta alcuni giorni fa a Vicenza, come riporta il Giornale di Vicenza, durante il mercato settimanale che si svolge in piazza San Lorenzo. La vittima è un 58enne che secondo le ricostruzioni aveva rimproverato la ragazza, donna colombiana, per aver consumato del cibo e sporcato per terra.

Il commerciante dopo aver fatto notare gli avanzi che aveva disseminato a pochi passi dalla chiesa è stato aggredito prima con una sberla e poi, tra insulti e parolacce, è stato graffiato al volto più volte con un oggetto appuntito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno dovuto calmare la straniera già nota per alcuni atteggiamenti violenti.