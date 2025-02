Rimangono gravi le condizioni della bambina di 10 anni travolta da un Suv

CREAZZO (VICENZA) – Restano critiche le condizioni della bambina di 10 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vicenza, dopo essere stata investita da un SUV mentre camminava sul marciapiede con il padre e il fratellino. L’incidente è avvenuto l'altro pomeriggio a Creazzo, quando una Hyundai Tucson, guidata da un 50enne vicentino, ha travolto la piccola.



Sottoposto ad alcoltest, l’uomo è risultato positivo, con un tasso alcolemico ben oltre i limiti di legge, come riporta oggi l'Ansa. I Carabinieri di Valdagno hanno informato la Procura di Vicenza, che aprirà un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Illeso il padre, mentre il fratellino ha riportato una ferita alla mano, ma non è in pericolo.

