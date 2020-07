Rimangono 12 ore a bere al bar con un bambino di 4 anni: locale chiuso per un mese e mezzo

PORDENONE - Questa mattina gli agenti della polizia della Questura di Pordenone hanno eseguito la chiusura per 45 giorni di un bar della zona. Una pratica temporanea disposta dal questore Odorisio. Come riportato in una nota:“Il provvedimento amministrativo si è reso necessario essendo stati accertati gravi fatti riguardanti la sicurezza pubblica, l’incolumità delle persone, oltre che la salvaguardia dei minori”. Alle 4.30 della mattina di lunedì scorso, gli agenti hanno ricevuto una richiesta di intervento per la presenza di ignoti che stavano armeggiando su una porta di un’abitazione. Giunti sul posto i poliziotti hanno identificato tre persone, due uomini ed una donna, in evidente stato confusionale a causa delle grandi quantità di alcol assunto, la giovane donna aveva con sé il figlio di appena 4 anni. I tre sono stati portati in questura, dove sono giunti i familiari della ragazza a cui è stato affidato il bambino.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine i tre, nella serata di domenica, con il bimbo di 4 anni appresso si erano intrattenuti in un bar per oltre 12 ore bevendo alcolici per tutta la sera e la notte. Ha proseguito la nota: “E’ emerso come la stessa titolare del bar, noncurante dello stato di ubriachezza della giovane e dei suoi conoscenti, continuava a somministrare alcolici, mentre il bambino di 4 anni permaneva anch’egli all’interno del bar, ininterrottamente per tutto il pomeriggio, la sera e la nottata del giorno seguente. Accertato quindi il grave contesto di pericolo per la sicurezza pubblica, l’integrità fisica delle persone e la salvaguardia dei minori, la titolare viene indagata in stato di libertà per avere somministrato bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza”.