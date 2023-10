Rimane paralizzata dopo una puntura di zanzara

Ha vissuto un incubo dopo una comune puntura di zanzara che si è rivelata essere molto più di quanto sembrasse inizialmente. La sua vicenda mette in luce la pericolosità del virus del Nilo, portato da queste fastidiosi insetti, e l'importanza della prevenzione. La donna di Roseville (California) è stata costretta a trascorrere un mese in ospedale dopo essere stata colpita dal virus, il cui impatto sulle sue condizioni di salute è stato devastante. Ciò che sembrava essere un episodio di febbre e spasmi muscolari alle gambe, è rapidamente peggiorato, costringendo la donna a un doloroso e faticoso percorso di riabilitazione.

Tutto è iniziato con sintomi apparentemente innocui, ma ben presto la situazione è precipitata. Lei, pensando si trattasse di un semplice ma fastidioso inconveniente, non avrebbe mai immaginato che la sua vita sarebbe stata sconvolta da quella puntura di zanzara. Il marito, temendo il peggio, l'ha portata in ospedale quando ha visto che non riusciva nemmeno a muoversi autonomamente. Qui, i medici hanno confermato il peggio: la donna aveva contratto il virus del Nilo.

Le zanzare portatrici del virus sembrano essere piuttosto diffuse in California, motivo per cui le autorità stanno lanciando appelli alla prevenzione, consigliando l'uso di spray repellenti e l'installazione di barriere protettive. Nonostante la maggior parte delle persone infettate dal virus non manifesti alcun sintomo, la donna è stata una delle eccezioni. I sintomi che ha sperimentato sono stati intensi e debilitanti. Solo una persona su 150 sviluppa una forma grave della malattia e purtroppo la signora è stata una di loro. Dopo un lungo percorso di terapia intensiva, la donna sta lentamente iniziando a riprendersi. Attualmente, non esistono vaccini o trattamenti specifici per questo virus. Le misure preventive, come l'uso di repellenti e le tecniche per evitare le punture, diventano fondamentali per proteggersi da questa malattia che può trasformare una tranquilla giornata in un incubo.