Rimane incastrato con un braccio in un macchinario

UDINE - Un uomo è rimasto ferito in un incidente sul lavoro accaduto negli spazi di una attività produttiva nel territorio comunale di San Giorgio di Nogaro. E' avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è rimasto incastrato con un braccio in un macchinario. Dopo una telefonata di soccorso giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e contestualmente hanno attivato i carabinieri e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato poi trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni classificate come codice giallo, stabili.