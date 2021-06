Rimane gravemente ferito mentre lavora al tornio

VICENZA - Incidente sul lavoro stamattina, meercoledì, in provincia di Vicenza.



L'episodio è accaduto alle 8:15 in una azienda metalmeccanica di Cassola: ferito gravemente un operaio di 28enne che stava lavorando con un tornio parallelo.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano del Grappa che hanno collaborato con il personale sanitario del SUEM per soccorrere l’operaio che è stato stabilizzato dai sanitari ed elitrasportato in ospedale a Vicenza.



Presente il personale dello Spisal e i carabinieri per i rilievi di legge.