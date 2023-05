Rimane chiusa all'interno della cella frigorifera del ristorante e muore congelata

Il fatto è avvenuto in un fast food nella città di New Iberia, in Louisiana, quando Nguyet Le, 63 anni, direttore generale del punto vendita Arby's, è rimasta intrappolata nella cella frigorifera durante l'apertura del ristorante il 11 maggio. L'ipotermia ha purtroppo causato la sua morte, dopo essere rimasta bloccata nel congelatore per almeno sei ore a una temperatura di -10 gradi.



La famiglia di Nguyet Le ha intrapreso azioni legali contro la catena di fast food, sostenendo che i dipendenti avevano segnalato la rottura della serratura della porta della cella in precedenza. I figli, tra cui uno che lavorava anche nel ristorante, hanno dichiarato che la madre aveva "le mani insanguinate nel tentativo di aprire la cella e fuggire dal freddo". Nel processo, si afferma anche che il congelatore fosse rotto e che i dipendenti spesso dovessero utilizzare un cacciavite per aprirlo.



Un ex dipendente, ha ammesso che la serratura del frigorifero non funzionava correttamente sin da agosto e che il problema era noto alla direzione, ma ignorato. La fonte aveva persino scattato delle foto all'interno del congelatore a seguito di lamentele precedenti. "Loro lo sapevano", ha affermato la fonte, "i lavoratori avevano fatto delle lamentele".

