Rifiutano pagamenti col bancomat, segnalati 20 negozi

VENEZIA - Una ventina di esercizi commerciali sono stati segnalati alla Prefettura dalla Guardia di Finanza di Venezia per aver rifiutato di accettare il pagamento elettronico con bancomat dai clienti.

Le Fiamme Gialle hanno agito in base alle segnalazioni al 117 da parte dei clienti. Per quattro negozi è stato riscontrato un aumento del prezzo dei prodotti acquistati con pagamento bancomat, e in un quinto l'esercente applicava uno sconto del 5% in caso di pagamento in contanti della merce.

Anch'essi sono stati segnalati all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom), organo competente alla contestazione e all'accertamento del divieto di sovraprezzo in caso di pagamento elettronico, in relazione alle norme in materia di Codice del Consumo.