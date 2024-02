Riesumano il corpo della figlia convinti che Dio l’avrebbe resuscitata

Una famiglia in Nicaragua ha vissuto un dramma quando la loro figlia, María Isabel López Francis, è deceduta lo scorso 11 febbraio. Tuttavia, i genitori dopo il funerale svoltosi il 12 febbraio hanno riesumato il corpo della ragazza nella speranza di riportarla in vita, credendo che non fosse veramente morta. Dopo aver portato il corpo a casa, hanno praticato rituali religiosi e vegliato su di esso, sperando in un miracolo. Non convinti della morte della figlia nonostante l'intervento di un medico che lo confermava, hanno optato per una visita da un medico tradizionale. Alla fine, di fronte all'evidenza della morte e al deterioramento del corpo, hanno accettato la realtà e sepolto nuovamente la giovane.