Rientro ferie e saldi, traffico intenso su rete Alto Adriatico

TRIESTE - L'avvio dei saldi invernali e la conclusione delle festività natalizie con l'Epifania determineranno un aumento del traffico su tutta la rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico e in particolar modo lungo la A4. E' la previsione della concessionaria per i prossimi giorni. La direttrice che sarà maggiormente sottoposta all'incremento dei transiti sarà quella che da Trieste conduce a Venezia anche per effetto del rientro dalle ferie dei lavoratori del Nord Est Europa.

Già a partire da venerdì - stima la concessionaria - saranno possibili rallentamenti o code in uscita al casello di San Donà di Piave, mentre sabato 6 sarà la giornata con maggior traffico sostenuto in direzione Venezia. Nel giorno dell'Epifania sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 9 alle 22; divieto che scatterà anche il giorno successivo nelle medesime fasce orarie.