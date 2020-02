Rientrata Petra Vidali la studentessa veneta che studia a Wuhan

"So soltanto che sta bene, che stanno facendo le analisi, ma non l'ho ancora sentita". Parla così al telefono Mauro Vidali, il papà di Petra Vidali, la studentessa 24enne veneziana che frequenta un master in commercio internazionale alla Huazhong University di Wuhan, rientrata stamane dalla Cina con il gruppo di connazionali.

"Mi interessa solo di Petra adesso, non di parlare con i media", aggiunge l'uomo. Petra Vidali aveva spiegato di aver accettato di rientrare in patria solo per tranquillizzare la famiglia, giudicando eccessivo il panico creato attorno al Coronavirus.