Ricoverato per una peritonite, muore un giorno dopo l'intervento: Valerio aveva 56 anni

VITTORIO VENETO/CONEGLIANO - «Valerio era una persona buona, sempre con il sorriso e benvoluta da tutti». Runners in lutto per la morte del 56enne Valerio Lorenzet.

Coneglianese, era molto conosciuto anche a Vittorio Veneto. Dal 2011 era tesserato a Scuola di Maratona Vittorio Veneto. Persona molto attiva in ambito associativo e benvoluta da tutti, lascia la moglie Laura.

«È sempre stato un trascinatore del nostro gruppo ed era il riferimento per tutti i nostri associati del coneglianese. Inoltre si divertiva come videomaker a crearci dei video per le nostre attività – ricorda Ivan Cao, presidente di Scuola di Maratona -. Domenica è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per una peritonite, è stato sottoposto ad intervento chirurgico e il decorso pareva positivo. Poi nella notte tra lunedì e martedì delle complicazioni hanno aggravato la sua salute. E martedì mattina il suo cuore ha smesso di battere».

La notizia della morte del 56enne si è scagliata come un fulmine a ciel sereno su chi lo conosceva ed aveva condiviso con lui la passione per la corsa.

Tante le maratone che Lorenzet aveva corso, in Italia e all’estero, anche con la maglia rosso-blu di Scuola di Maratona, oltre a collaborare attivamente con l’associazione nell’organizzazione degli eventi podistici.

«Ciao Valerio, prepara bene i sentieri» l’addio di un amico runner, «Non dimenticherò mai la tua disponibilità e solidarietà», «Il tuo dolce sorriso sarà sempre con noi», «Eri sensibile e discreto» le parole d’addio di altri amici vittoriesi.