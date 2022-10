Ricoverato in ospedale per un mal di pancia: aveva ingerito 63 cucchiai di acciaio

INDIA - Un 32enne indiano è stato ricoverato in ospedale con forti dolori addominali. I medici, con un intervento chirurgico, gli hanno asportato dallo stomaco ben 63 cucchiai di acciaio, senza la parte superiore. E’ accaduto in India, nell’Uttar Pradesh. Protagonista un ragazzo che si trovava in cura presso una struttura per tossicodipendenti.

Secondo la ricostruzione del medico Rakesh Khurrana, riportata dall’agenzia di stampa ANI, il paziente avrebbe ingerito le posate nell’ultimo anno. Non è chiaro come abbia fatto, ma la malattia che porta le persone a mangiare cose non commestibili è denominata picacismo. L’uomo, affetto da questa patologia, è riuscito a ingerire 63 cucchiai e solo dopo un anno è finito in ospedale. Tutto l’acciaio è stato asportato, ma l’uomo si trova ancora in terapia intensiva in gravissime condizioni.