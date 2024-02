Ricopre l'intera casa con la carta d'alluminio: il risultato è incredibile - VIDEO

La creatività può portare a gesti sorprendenti e fuori dall'ordinario, ma talvolta può anche suscitare polemiche. È esattamente ciò che è successo quando il 20enne Maks ha deciso di fare uno scherzo epico alla mamma, rivestendo l'intero appartamento con 900 metri di carta d'alluminio.



La mamma è rimasta sbalordita quando è tornata da un viaggio in Polonia e ha trovato ogni angolo della casa avvolto in un bagliore argentato. Dai muri ai mobili della cucina, dalla macchina del caffè alla frutta, nulla è stato risparmiato dalla creatività di Maks. Tuttavia - come ha riportato il Daily Mail, per farlo Maks ha ammesso di aver speso ben 260 euro per i materiali necessari, inclusa la carta stagnola e il nastro adesivo, e di aver lavorato al "progetto" per più di 40 ore.



Il video che documenta lo scherzo è stato condiviso sul profilo TikTok di Mak e ha rapidamente attirato l'attenzione di milioni di persone. Tuttavia, le reazioni sono state contrastanti: sebbene alcuni abbiano trovato divertente e creativo il gesto di Maks, molti altri hanno criticato aspramente lo spreco di carta e denunciato il danno ambientale causato da un tale uso smodato di risorse.

