Ricompensa in denaro per chi cattura o uccide le zanzare: ecco l'insolita iniziativa

FILIPPINE - Ricompensa in denaro per chi cattura o uccide le zanzare. La proposta inusuale arriva dalle Filippine, un paese da tempo alle prese con l'allarmante diffusione della Dengue. A Barangay Addition Hills, uno dei centri urbani più popolosi del paese, il sindaco Carlito Cernal ha annunciato l'implementazione di un programma che offre una ricompensa in denaro per chi cattura o uccide le zanzare. La misura, che sembra uscita da un film di fantascienza, prevede il pagamento di una somma pari a meno di due centesimi di euro per ogni cinque zanzare, vive o morte, comprese le larve.



L'iniziativa, che si presenta come una risposta drastica all’impennata dei casi di Dengue, si inserisce in un più ampio piano di lotta contro il virus trasmesso proprio dalle zanzare Aedes aegypti come riposata la Bbc. Cernal ha spiegato che l’obiettivo della "taglia" è aiutare le autorità locali a frenare l’espansione della malattia, che quest’anno ha registrato un incremento preoccupante dei contagi. Al 1° febbraio, i casi di Dengue nelle Filippine sono saliti a 28.234, con un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Il programma, che durerà almeno un mese, è stato presentato come una soluzione rapida, ma ha sollevato dubbi tra esperti e cittadini. Il Dipartimento per la Salute delle Filippine ha dichiarato di "apprezzare le buone intenzioni" del programma, ma ha sottolineato la necessità di un coordinamento con le autorità sanitarie per garantire che le azioni intraprese siano realmente efficaci. Nonostante le critiche sui social, dove molti hanno sollevato interrogativi sulla reale efficacia della misura già 21 persone si sono presentate per rivendicare la loro ricompensa, consegnando complessivamente circa 700 zanzare e larve. Un entusiasmo che, tuttavia, non è privo di rischi. Il programma rischia di incentivare metodi poco scientifici per la raccolta delle zanzare, senza garantire che le zanzare catturate siano effettivamente portatrici del virus.