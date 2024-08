Richiedenti asilo lavoravano per un'azienda di isolamento termico

VICENZA - Nelle ultime settimane, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza ha intensificato i controlli di polizia economico-finanziaria per verificare l'osservanza delle norme in materia di tutela del lavoro. Le verifiche hanno interessato diverse attività commerciali nel distretto industriale della Valle del Chiampo, rivelando 10 lavoratori in nero e 2 irregolari, con violazioni amministrative che vanno da 25.590 a 130.140 euro.

Durante i controlli, le Fiamme Gialle di Arzignano hanno scoperto che una società di Zermeghedo, operante nel settore della concia, impiegava un lavoratore indiano irregolare. Un caso simile è stato riscontrato in una ditta di San Pietro Mussolino, che impiegava un lavoratore irregolare per la distribuzione di materiale pubblicitario.

I responsabili delle due imprese sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per il reato di impiego di lavoratori irregolari. I lavoratori, entrambi senza documenti, sono stati sottoposti a fotosegnalamento e denunciati per soggiorno illegale, con l'invito a regolarizzare la loro posizione presso la Questura di Vicenza.

Ulteriori ispezioni hanno riguardato una società di Trissino e una ditta di Arzignano. Entrambe le aziende impiegavano lavoratori senza regolare contratto e non in possesso dei requisiti giuridici per lavorare, in quanto richiedenti asilo nei primi 60 giorni dalla domanda. Anche in questi casi, i responsabili sono stati denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione.

Le operazioni della Guardia di Finanza sottolineano l'importanza di rispettare le normative sul lavoro e sull'immigrazione, tutelando i diritti dei lavoratori e garantendo la legalità nel mercato del lavoro.