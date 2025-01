Ricerche in corso sul Gran Monte: attivato elicottero con visori notturni

TAIPANA (UDINE) - È in corso dalle 18.30 di ieri un intervento di ricerca per un uomo del 1985 che non è rientrato da un’escursione sul Gran Monte. A dare l’allarme è stata la fidanzata, preoccupata per il mancato rientro. L’escursionista aveva in programma di percorrere l’anello del Gran Monte, ma non si hanno più sue notizie da ieri pomeriggio. La Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) ha immediatamente attivato la Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino (stazione di Udine), i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso regionale. Le squadre di soccorritori, supportate da un’unità cinofila del Soccorso Alpino, stanno perlustrando la cresta della montagna a piedi.

Per incrementare l’efficacia delle ricerche, è stato richiesto anche l’intervento dell’Aeronautica Militare: un elicottero proveniente da Cervia, dotato di visori notturni e sensori avanzati di rilevamento, è ora operativo nella zona. Questi strumenti sono fondamentali per operare in condizioni di scarsa visibilità, vista la conformazione del territorio e l’ora avanzata. Le comunicazioni con i soccorritori presenti sul posto sono ancora frammentarie, ma le operazioni continuano senza sosta per ritrovare il disperso.