Ricerche in corso per 33enne scomparso: auto trovata al Rifugio

VICENZA - Sono attualmente in corso le ricerche di un uomo di 33 anni originario di Arzignano, di cui non si hanno notizie da ieri mattina, martedì 27 maggio. L’uomo ha lasciato la sua auto parcheggiata al Rifugio Campogrosso, nella zona di Recoaro Terme, per poi far perdere le proprie tracce.



Sul posto operano gli uomini del Soccorso alpino di Recoaro e Valdagno, insieme alle altre stazioni dell’XI Delegazione Prealpi Venete del Cnsas, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.



Le ricerche proseguono con la massima urgenza e coordinamento, con l’obiettivo di ritrovare il 33enne nel più breve tempo possibile.