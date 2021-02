Ricerche anziana scomparsa nel vicentino, era in altra casa

VICENZA - È stata ritrovata e sta bene la 75enne abitante a Recoaro Terme (Vicenza) per la cui scomparsa erano scattate ieri le ricerche.



La signora era salita in un appartamento al piano superiore della propria casa dove poi, forse per un malore, era rimasta fino a quando è stata trovata dai Vigili del fuoco.



In via precauzionale la 75enne, è stata affidata ai medici del Suem 118 di Valdagno.