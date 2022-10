Ricercato per violenza sessuale: arrestato 

PADOVA - Le ricerche, estese dalla Questura di Padova anche in ambito internazionale per un mandato d'arresto europeo, hanno permesso di rintracciare un 49enne, M.S. E' stato preso in consegna a Bucarest (Romania) da personale del Servizio Interpol della Direzione Centrale della Polizia Criminale e portato in Italia dove è stato arrestato e condotto in carcere a Rieti.

Nei suoi confronti era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Padova un ordine di carcerazione a 6 anni perchè colpevole dei reati sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. Nel 2005 un 27enne di Cittadella si era presentato presso gli uffici della Squadra Mobile di Padova denunciare il caso di una giovane rumena (allora 20enne) da lui conosciuta in strada, vittima di tratta, intenzionata a sottrarsi ai suoi aguzzini.

Sulla base di quanto riferito dall'uomo, gli i poliziotti si erano recati in un'abitazione riuscendo a rintracciare la ragazza, in compagnia di alcune sue giovani connazionali che tuttavia, a differenza sua, non avevano trovato il coraggio di denunciare lo stato di schiavitù. La ventenne, messa in situazione di protezione, ha reso invece una dettagliata denuncia, chiamando in causa Salceanu.

Già nel 2003, peraltro, l'uomo era stato sottoposto a fermo l'uomo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.