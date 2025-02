Ricercato per rapina: latitante scoperto e arrestato su un autobus

TRIESTE – Un latitante di nazionalità rumena, condannato per rapina, lesioni e porto abusivo d’arma, è stato arrestato nella notte dalla Polizia di Stato di Trieste. Il 35enne, residente a Bucarest, viaggiava a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Romania quando, all’altezza di San Giovanni di Duino, il mezzo è stato sottoposto a un controllo dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Duino-Aurisina. L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia nel 2020, dovendo scontare una pena di quattro anni e sei mesi. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Trieste. L’operazione rientra nei potenziati controlli sul territorio disposti dal Commissariato di Duino-Aurisina per la prevenzione dei reati, con particolare attenzione ai furti in abitazione.