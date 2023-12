Ricercato per molestie a ex, arrestato in aeroporto

VENEZIA - Ricercato per molestie e violenze fisiche nei confronti dell'ex compagna, un uomo residente a Ravenna è stato arrestato all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dopo essere sbarcato da un volo proveniente da Dubai, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip della città romagnola. Il fatto risale all'11 dicembre ed è stato reso noto oggi dalla Questura lagunare. L'uomo, con precedenti specifici per reati contro la persona, è stato sottoposto ai controlli di frontiera destinati ai passeggeri dei voli provenienti dai paesi extra-Schengen.

Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno verificato la pendenza del provvedimento a suo carico. L'accusa è di condotte violente e vessatorie nel corso degli anni nei confronti della convivente, aumentate nell'ultimo anno, dopo che la donna aveva deciso di interrompere il loro rapporto. Oltre alle violenze psicologiche, l'ex compagna è stata costretta anche a ricorrere alle cure mediche. Al termine dei controlli l'uomo è stato condotto alla sua abitazione in provincia di Ravenna.