Ricercato a livello internazionale, lo scoprono in un albergo di Valdobbiadene

VALDOBBIADENE - I Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto hanno rintracciato e tratto in arresto in nottata, presso una struttura alberghiera della zona di Valdobbiadene, C.A., 58enne originario della Germania, in forza di un mandato di arresto europeo spiccato a carico di questi, il 25 agosto scorso, dall’Autorità Giudiziaria tedesca.

L’uomo sarebbe coinvolto in una truffa perpetrata in territorio tedesco, a Monaco di Baviera, nel 2016, in concorso con altri soggetti, che avrebbe fruttato ai responsabili quasi 200.000 Euro fatti transitare dapprima da una finanziaria Svizzera e quindi sul conto di un’azienda con base a Monaco dal quale l’arrestato avrebbe preso possesso dell’ingente somma mediante prelievi in contante.

Al termine delle formalità di rito, C.A. è stato associato alla Casa Circondariale di Treviso.