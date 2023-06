Ricercato per furto, a un controllo lascia la compagna in auto e scappa, ma viene acciuffato

PADOVA - Scappa a un controllo, lasciando la compagna in auto, poi tentano di ricongiungersi ma vengono presi dagli agenti della Squadra Mobile di Padova. In manette è finito oggi un 30enne albanese, destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura di Milano. Una Volante della Questura ha inseguito un'Opel Astra, e a un certo punto il conducente ha abbandonato il veicolo dileguandosi tra le abitazioni. A bordo è stata notata e controllata una albanese di 23 anni, che ha riferito di non sapere il motivo per cui l'uomo che era con lei aveva deciso di scappare.

All'interno è stato trovato uno scontrino di un negozio di Torri di Quartesolo (Vicenza) relativo all'acquisto di alcuni utensili da scasso. E' emerso che il suo connazionale era destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nel luglio 2020 per scontare la pena di un anno e 8 mesi di reclusione per furto in abitazione e lesioni personali, e da allora irreperibile. La donna è stata così pedinata e seguita prima a Sant'Agostino di Albignasego e poi a Terradura di Due Carrare, due cittadine della provincia, su vie poco trafficate, con brevi soste o repentine inversioni di marcia, passando i semafori appena la luce diventava arancione. I poliziotti sono riusciti a non perdere le sue tracce fino a un albergo di Due Carrare, dove aveva prenotato una camera per 15 notti. Si sono appostati per diverse ore, attendendo il ricongiungimento dei due, avvenuto qualche ora più tardi, in un giardino pubblico. Appena gli agenti, in borghese, si sono avvicinati per chiedergli i documenti, l'uomo è nuovamente scappato ,ma è stato riacciuffato e ammanettato a terra. All'interno delle sue tasche sono stati trovato sacchetti con monili in oro e un orologio di probabile provenienza illecita. Presso gli uffici della Squadra Mobile e identificato come ricercato, è stato arrestato e ristretto presso la locale Casa di Reclusione, e inoltre denunciato per il reato di ricettazione. (ANSA).