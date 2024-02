Ricercato per condanna a 20 anni carcere, arrestato

PADOVA - La squadra Mobile di Padova ha arrestato un nigeriano di 25 anni condannato dalla magistratura Svizzera a 20 anni di carcere per traffico internazionale di cocaina. Il latitante, è emerso dagli accertamenti, tra febbraio e marzo 2022 aveva trasportato da Padova in Svizzera, con più viaggi, oltre 8 Kg. di cocaina. Le indagini delle autorità svizzere avevano permesso di identificarlo e nei giorni scorso è arrivata la condanna a 20 anni di reclusione. La collaborazione tra la polizia italiana e quella svizzera ha consentito alla Squadra Mobile di Padova di rintracciare l'uomo che era tornato nella città euganea sperando così di sottrarsi alla cattura. Lo straniero è stato portato in carcere a Padova in attesa del perfezionamento delle procedure di estradizione e della consegna alle autorità estere.