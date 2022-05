Ricatto a Balotelli: attaccante in tribunale

VICENZA - Mario Balotelli si è presentato stamani in Tribunale a Vicenza, dove è parte civile nel processo per tentata estorsione a un avvocato trevigiano, Roberto Imparato, che lo aveva denunciato per una presunta violenza sessuale a una ragazza vicentina, all'epoca minorenne.



L'inchiesta, aperta a Brescia, venne archiviata.

Per la giovane, oggi ventenne, sta procedendo per lo stesso reato la Procura dei Minorenni di Venezia.