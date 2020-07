Ricambi auto e mercato online: le ragioni di un successo

I dati parlano chiaro: il mercato online dei ricambi per auto è in crescita vertiginosa. Molto dipenderà sicuramente dalla chiusura dei negozi durante il lockdown da Covid-19, ma ciò non toglie che un 24% di incremento del volume di affari dell’e-commerce in questo settore specifico rispetto al medesimo periodo dello scorso anno è un elemento di valutazione che non ammette repliche. Parliamo ovviamente della situazione italiana, che di per sé è decisamente particolare: nel nostro paese, infatti, gli acquisti online hanno preso piede con molta più lentezza, non solo rispetto ai territori capofila di questa modalità di commercio (Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone), ma anche in confronto ad altri grandi paesi dell’Unione Europea (si pensi alla sola Germania, in cui l’e-commerce ha ormai affiancato, e in alcuni settori persino superato, le modalità di acquisto tradizionali). Di conseguenza, ciò a cui stiamo assistendo in questo momento è in gran parte dovuto alla “scoperta” dei grandi vantaggi dell’e-commerce da parte degli italiani: in tal senso, la chiusura dei negozi ha determinato una modifica sostanziale nelle abitudini di molti consumatori, oggi molto più propensi rispetto a ieri ad affidarsi al commercio tramite Internet.

A giovarne sono soprattutto le aziende leader del settore, come www.espertoautoricambi.it, che ha maturato un know-how di ferro sin dagli albori dell’e-commerce: un patrimonio che ora può utilizzare come vantaggio nei confronti della concorrenza. Ma al di là dei modelli più virtuosi, è tutto il settore a registrare un incremento delle transazioni. Ciò significa che, abitudini degli italiani a parte, esiste una congerie di ragioni supplementari che hanno determinato questo cambio di orientamento. Quali sono? Proviamo a individuare le principali, e a determinare le reali ragioni di un successo che sembra non conoscere più ostacoli.

In primis, bisogna considerare la vastità del catalogo a disposizione degli e-shop. In assenza di un reparto deputato alle vendite frontali, infatti, queste attività puntano soprattutto sul magazzino, e hanno la possibilità di gestire una varietà di articoli di gran lunga superiore rispetto a quella di un negozio su strada. Il modello Amazon, in tal senso, seppur declinato su dimensioni più ridotte, si sta rivelando una strategia aziendale vincente. In particolare nel settore degli autoricambi, dove la gestione di una domanda improntata all’estrema capillarità (tanti pezzi di ricambio per tante marche e modelli diversi di veicoli) è uno dei capisaldi dell’attività di vendita al dettaglio.

In seconda istanza, i prezzi. Eliminando i costi vivi di un negozio “fisico”, gli e-shop di autoricambi – soprattutto quelli di dimensioni più ragguardevoli – sono in grado di proporre dei costi più vantaggiosi. Inoltre, chi ha la possibilità di lavorare su grandi numeri ha un margine di guadagno più ampio che gli consente di giocare su promozioni, sconti e offerte speciali con una certa agilità, innescando un circolo virtuoso che determina un aumento della clientela e una sua maggiore fidelizzazione.

Infine, non bisogna trascurare l’aspetto temporale e la comodità della consegna a domicilio. Ricevere un articolo ordinato direttamente a casa, con una spesa esigua e un tempo di attesa minimo, risparmiando le energie, la benzina e lo stress necessari a effettuare un acquisto in loco, è un vantaggio che, come abbiamo già detto, gli italiani hanno scoperto da poco, ma che difficilmente abbandoneranno in futuro.

