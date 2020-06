Riaprono in Veneto le sagre e i casinò dal 19 giugno

Da lunedì 15 giugno riaprono in Veneto cinema e teatri, circhi e spettacoli viaggianti, spettacoli lirici e sinfonici, in conformità alle linee guida regionali. Lo stabilisce la nuova ordinanza regionale, illustrata ieri dal presidente Luca Zaia. In particolare, il numero massimo di spettatori viene stabilito in relazione alla capienza della struttura, tenendo uno spazio libero tra le sedute fisse. Nel caso non siano identificate le sedute fisse, si tiene la distanza di un metro. L'ordinanza scade il 10 luglio.

Discoteche e locali pubblici, sagre, congressi e fiere, sale da gioco e bingo, e infine il Casinò di Venezia riapriranno in Veneto dal 19 giugno. Lo prevede la nuova ordinanza regionale in vigore da oggi fino al 10 luglio, illustrata dal presidente Luca Zaia. "Il Casinò - ha precisato Zaia - ha linee guida autoprodotte, quindi nell'ordinanza facciamo riferimento ai protocolli sottoscritti dall'amministrazione con i sindacati del 10 giugno scorso".