Riaprono le terme di Bibione, si parte dalle piscine esterne

BIBIONE - Sabato prossimo le Terme di Bibione (Venezia) aprono le porte alla nuova stagione. Dopo diversi mesi di chiusura per la situazione pandemica, si parte con le piscine termali esterne.



"E' un primo passo in avanti verso la normalità - spiega il direttore Denis Masutti -, dopodiché attenderemo i prossimi decreti governativi per avere date certe per le coperte e l'area wellness".



Verranno aperte anche le terrazze per la consumazione di cibo e bevande, che vanno a sommarsi alla riattivazione, già avvenuta lo scorso 26 aprile, della SPA Beauty Farm per trattamenti estetici.



"Non ci sarà la prenotazione dei biglietti d'ingresso alle piscine - aggiunge il direttore -, speriamo nella clemenza del tempo e in una prossima riapertura dell'intera area benessere, così da dare un servizio completo alla nostra clientela".