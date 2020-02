Riapre il parcheggio Coopca, sospiro di sollievo per l'amministrazione

VITTORIO VENETO. Riaprirà nei prossimi giorni il parcheggio dell’ex supermercato Coopca in centro città. L’amministrazione Miatto ha trattato con la proprietà dell’immobile al piano interrato del condominio Agribella affinché il cancello del parcheggio privato ad uso pubblico torni a spalancarsi, visto che almeno fino al 31 dicembre metà dei parcheggi lungo via Carducci non saranno utilizzabili. L’apertura del cantiere al liceo “Flaminio” ha portato l’istituzione del divieto di sosta sul lato destro della strada (tra via Nannetti e via Dante) ed ha introdotto la sosta con disco orario per massimo 60 minuti sul lato sinistro.

Gli assessori Bruno Fasan e Ennio Antiga hanno chiesto ai nuovi proprietari dell’immobile ex Coopca di aprire il parcheggio. «Avendo il parcheggio dell’ex Coopca un uso pubblico, ci siamo interfacciati con i proprietari e abbiamo trovato la loro disponibilità ad aprirlo almeno fino a quando non saranno rimossi i divieti da via Carducci - spiega Fasan –. Non appena verrà firmata la convenzione, il parcheggio verrà aperto. Per questo ringraziamo la proprietà che ha immediatamente capito la difficoltà in cui ci siamo trovati e che ci permetterà di garantire un buon numero di parcheggi nell’area del centro