Riapre il museo dell'uomo in Cansiglio

CANSIGLIO - Con il mese di maggio ha preso il via “Cansiglio Estate”, 20esima edizione della rassegna di attività di animazione in programma fino al prossimo mese di ottobre nella Foresta demaniale regionale del Cansiglio, gestita da Veneto Agricoltura. Il MUC – Museo dell’Uomo in Cansiglio ha fatto da apripista: domenica 8 maggio accoglierà i visitatori con orario 10-12:30 e 14-18, in attesa delle prime fioriture e quindi della riapertura post invernale del Giardino Botanico Alpino, in programma il prossimo 29 maggio.

Intanto, i frequentatori del Bosco da Reme della Serenissima possono godere della maestosità della foresta e, appunto, visitare il MUC, per conoscere la storia dell'altopiano e delle sue frequentazioni da parte dell'uomo già dai tempi della preistoria. Per tutta la stagione, dunque, sono previste numerose attività rivolte ai ragazzi, agli adulti e alle famiglie comprendenti laboratori didattici, visite guidate a tema e al Museo, escursioni, passeggiate per conoscere i villaggi e la cultura dei Cimbri del Cansiglio (info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com).

Proseguono, inoltre, le aperture domenicali delle altre strutture “verdi” di Veneto Agricoltura: Bosco Nordio e il Giardino Vegetazionale Astego. A Sant’Anna di Chioggia (Ve), lungo la statale Romea, la Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio sarà aperta domenica dalle ore 10:30 alle 18:00. I visitatori potranno percorrere liberamente i numerosi sentieri che attraversano la lecceta, ammirare le opere del percorso di LandArt o più semplicemente fare il pic-nic sulle radure. Alle 15:30 è in programma una visita guidata per scoprire il bosco. (Per informazioni: 345 2518596).

Infine, anche il Giardino Vegetazionale Astego, in Comune di Pieve del Grappa (Tv), sarà aperto al pubblico domenica 8 maggio dalle ore 10 alle 18. In programma una visita guidata alle ore 10:30 e un corso sulla depurazione dell'acqua attraverso le piante lacustri (ore 15); seguirà una visita agli stagni. OT