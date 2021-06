Riapre il mercatino d'antinquariato di Piazzola sul Brenta

PADOVA - “1000 espositori, oltre 20.000 visitatori: il Mercatino di Piazzola sul Brenta è uno dei mercatini dell’antiquariato più grandi d’Europa, il più grande d’Italia: finalmente si riparte. Gli espositori sono quelli che hanno pagato di più lo scotto di questa crisi pandemica: finalmente ritornano al lavoro e finalmente noi ritorniamo ad apprezzare queste manifestazioni”.



Così l’Assessore regionale allo Sviluppo economico e attività produttive della Regione del Veneto Roberto Marcato è intervenuto questa mattina in occasione della cerimonia di riapertura del “Mercatino delle cose d’altri tempi” a Piazzola sul Brenta. Un’occasione nella quale si è celebrata la ripartenza di una manifestazione che dura da oltre 40 anni e che ogni ultima domenica anima l’ampia e pittoresca piazza Camerini con oltre 800 espositori, attentamente selezionati tra professionisti e hobbisti, e collocati sulla superficie di circa 5.000 mq.



Chiuso per un lungo periodo a causa della pandemia, il mercatino è stato riaperto oggi nel corso di una cerimonia voluta dall’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Valter Milani come segno di speranza, tenacia e voglia di rilancio del centro di Piazzola sul Brenta.