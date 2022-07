Revine, Mariia deceduta a causa di un malore

REVINE LAGO - Deceduta nel lago di Revine: la bambina potrebbe essere stata vittima di un malore.

Questa mattina all’obitorio di Vittorio Veneto è stato eseguito un esame esterno sul corpo della piccola Mariia Markovetska, deceduta verso le 16 di ieri, 27 luglio, nel lago di Santa Maria in comune di Revine.



Sarebbe al momento esclusa la morte per annegamento in quanto non sarebbe stata trovata acqua nei polmoni. Pertanto il decesso sarebbe riconducibile ad un malore. Da capirne tuttavia le cause: forse uno spavento oppure ad altro.



La giovanissima, ucraina giunta in Italia a causa della guerra, stava partecipando con altri bambini a un Grest organizzato a Vittorio Veneto.