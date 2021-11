Revine festeggia i centenari dei grandi scrittori veneti

REVINE LAGO- Per celebrare i centenari degli importanti scrittori del nostro territorio, il Comune di Revine Lago ha organizzato una rassegna d'inverno all'auditorium dell'Incontro della scuola Primaria di Revine Lago "G. Mazzini". In quell’occasione verranno proiettati i RITRATTI, ovvero le interviste di Marco Paolini e Carlo Mazzacurati a Andrea Zanzotto, Mario Rigoni Stern e Luigi Meneghello. I documentari sono stati prodotti da Francesco Bonsembiante, Jolefilm, per Vesna Film e la Regione del Veneto.

Carlo Mazzacurati li racconta così: "RITRATTI nasce dal bisogno di incontrare uomini abitualmente appartati, lontani dal clamore dei media. Sono occasioni che vorremmo definire utili: per capire, per sapere. Come quando le tribù, nei momenti difficili, si sedevano attorno ad un fuoco e interrogavano i saggi, gli sciamani."

L’incontro con Andrea Zanzotto, che verrà proiettato il 13 novembre alle 20:30, fa parte di una serie di tre e si sviluppa entro tre nuclei fondamentali di ricerca: la natura, la storia, la lingua. In apertura della proiezione ci sarà anche un video d'artista: "Evidenze Fantascientifiche", dell'artista Yoichi Iwamoto, che sarà presente alla proiezione. Il film è un’esplorazione di frammenti del paesaggio veneto in auto. Attraverso la lettura di poesie di Andrea Zanzotto, alcuni abitanti del luogo tentano di rievocare il passato e di resistere alla caduta del paesaggio stesso.

"Nell’opera di Zanzotto, poeta che è vissuto in profonda simbiosi con questo territorio, c’è l’apertura ad una costruzione di mondo, attraverso la costituzione di un linguaggio sincretico e articolato all’attenzione infinita e vertiginosa propria per poter conoscere il paesaggio nei minimi dettagli e provare a mantenerlo soggetto” afferma Yoichi Iwamoto.

Gli incontri successivi saranno l’11 dicembre alle 20:30, (Mario Rigoni Stern) e il 5 febbraio 2022 alle 20:30. (Luigi Meneghello). La partecipazione è gratuita.