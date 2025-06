Rete di falsi broker smantellata a Pordenone: truffa da 3 milioni ai danni di oltre 200 investitori

PORDENONE - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno sgominato una rete criminale composta da 15 falsi broker siciliani, responsabili di una truffa plurimilionaria ai danni di oltre 200 investitori in Italia e in Europa.



L’operazione, denominata “Panormus”, è partita dalla denuncia di un anziano di Pordenone che aveva investito oltre 75.000 euro in prodotti inesistenti, convinto della regolarità degli intermediari. Le indagini hanno rivelato che il gruppo operava tramite 36 società “schermo” costituite in Regno Unito, Romania, Ungheria e Polonia.



I truffatori utilizzavano piattaforme online con interfacce apparentemente trasparenti per illudere gli investitori sulla redditività degli investimenti, convincendoli a effettuare bonifici verso società controllate dal gruppo. In realtà, il denaro veniva subito trasferito su conti esteri, soprattutto in Asia, per rendere difficile il recupero.



Le Fiamme Gialle hanno analizzato decine di rapporti bancari e raccolto testimonianze di investitori da tutta Italia. Fondamentali sono state le perquisizioni in Sicilia, che hanno permesso di individuare ulteriori società non autorizzate e di ricostruire la rete internazionale.



La Procura di Pordenone ha trasmesso gli atti a quella di Palermo, che ha disposto il rinvio a giudizio dei quattro promotori principali del sodalizio. La Guardia di Finanza ribadisce il proprio impegno nel tutelare il risparmio privato e la legalità nei mercati finanziari, a difesa dei cittadini e degli operatori onesti.