Resti carbonizzati di una persona nell'incendio di un camper

BELLUNO - I resti carbonizzati di una persona sono stati trovati stamane all'interno di un furgone adibito a camper a poca distanza dall'abitato di Auronzo di Cadore, nel Bellunese.

I vigili del fuoco erano giunti sul posto per domare l'incendio; spente le fiamme hanno scoperto il cadavere.

Il rogo è stato scoperto poco dopo le 6 di stamane. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore. Al momento non è possibile capire se i resti carbonizzati appartengano ad un uomo o ad una donna.

Un turista che si era fermato a dormire in una piazzola di sosta: è l'ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori per capire di chi sia il cadavere carbonizzato ritrovato stamane in un furgone adibito a camper ad Auronzo di Cadore, nel Belunese. Nessun indizio, al momento, sulle generalità e sul sesso della persona deceduta. Quando le fiamme hanno avvolto il camper, la vittima stava probabilmente dormendo. L'incendio è avvenuto lungo la strada per Palus San Marco, nel Comune di Auronzo.

AGGIORNAMENTO

Appartengono ad un turista cinquantenne di Marcon (Venezia) i resti carbonizzati ritrovati stamane ad Auronzo dai vigili del fuoco nel rogo di un furgone adibito a camper. E' quanto emerge dai primi riscontri dei Carabinieri. La Procura ha disposta per lunedì il test del dna per confermare l'identità della vittima.