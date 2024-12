Resta incastrato nel camino di una casa ma non era Babbo Natale

USA - Un ladro di 33 anni è rimasto incastrato in un camino mentre cercava di fuggire dalla polizia a Fall River, nel Massachusetts, dove si era rifugiato per evitare l'arresto. L'incidente è avvenuto dopo che l'uomo, insieme a un complice, si trovava sui tetti delle abitazioni, suscitando il sospetto di un passante che, notando la loro presenza, ha lanciato l'allarme. Gli agenti di polizia hanno raggiunto i sospetti, e mentre il complice è riuscito a fuggire, il 33enne si è nascosto nel comignolo, dove è rimasto intrappolato. Dopo diversi tentativi falliti di liberarlo, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rimosso alcuni mattoni dalla base del camino per estrarlo. Una volta liberato, l'uomo è stato portato in ospedale per le cure mediche e, successivamente, arrestato con l'accusa di possesso di stupefacenti. L'intera operazione è stata documentata dalla dashcam di un agente della polizia, mentre proseguono le indagini per rintracciare il complice fuggito.



Fall River, Mass.



A man fleeing from police jumps down a chimney. Rocket scientist had to be rescued by fire. pic.twitter.com/HzO7Qjqivf — Dave Goitia AKA Davey G (@DaveyGeee_) December 13, 2024 ”