Resta in carcere il camionista che uccise Davide Rebellin

VICENZA - Il tribunale del Riesame di Vicenza non ha concesso la libertà a Wolfgang Rieke, il camionista tedesco, detenuto in carcere, che lo scorso 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin (nella foto).

I giudici dovevano pronunciarsi sulla nuova richiesta avanzata dal suo avvocato, Andrea Nardin, ma hanno respinto l'istanza, nonostante l'uomo nei giorni scorsi avesse scritto alla famiglia della vittima una lunga lettera nella quale chiedeva nuovamente persono per quanto accaduto. "Chiedo perdono - aveva scritto - perdono per avere causato la tragedia, e mi rammarico per il dolore che ho provocato". Il camionista si trova agli arresti in carcere su mandato di cattura europeo dallo scorso 26 agosto.