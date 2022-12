Respirano monossido, coppia finisce all’ospedale

UDINE - Una giovane coppia è rimasta intossicata la notte scorsa dopo aver respirato accidentalmente monossido di carbonio, per cause in corso di accertamento; è successo intorno a mezzanotte e mezza all'interno di una casa di Tricesimo, in provincia di Udine. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue 112, la telefonata è stata transitata alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria/Sores e gli infermieri hanno inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento. Gli infermieri della Sores hanno allertato immediatamente anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine per quanto di competenza. All'arrivo dell'equipe sanitaria la coppia era vigile sebbene uno dei due componenti fosse in stato confusionale. È stato disposto il trasferimento in un primo momento all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Di seguito è stato disposto il trasferimento in volo con l'elisoccorso all'ospedale di Cattinara per il trattamento della copia in camera iperbarica.